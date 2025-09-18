EAU podría rebajar sus lazos diplomáticos si Israel se anexiona Cisjordania, según fuentes

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 18 sep (Reuters) -

Emiratos Árabes Unidos podría reducir los lazos diplomáticos con Israel si el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anexiona parte o la totalidad del territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, según tres fuentes informadas sobre las deliberaciones del estado árabe del Golfo.

EAU es uno de los pocos estados árabes con relaciones diplomáticas con Israel y degradar los lazos sería un gran revés para los Acuerdos de Abraham, un logro emblemático de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, y Netanyahu.

El Gobierno de Israel ha tomado recientemente medidas que podrían presagiar la anexión de Cisjordania, que fue junto con Jerusalén Este en una guerra en 1967. Las Naciones Unidas y la mayoría de los países se oponen a tal medida.

Para Netanyahu, cuya coalición se basa en partidos nacionalistas de derechas, la anexión podría ser vista como un factor decisivo para ganar votos antes de unas elecciones previstas para el próximo año.

NO ES PROBABLE QUE SE CORTEN TODOS LOS LAZOS, SEGÚN UNA FUENTE

Abu Dabi advirtió este mes a la coalición derechista de Netanyahu que cualquier anexión de Cisjordania sería una "línea roja", pero no dijo qué medidas podrían seguir.

EAU, que establecieron lazos con Israel en 2020 en virtud de los Acuerdos de Abraham, estaban considerando retirar a su embajador en cualquier respuesta, dijeron las fuentes a Reuters.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Abu Dabi no estaba considerando romper completamente los lazos, aunque las tensiones han aumentado durante la guerra de Gaza de casi dos años.

Una fuente en Israel dijo que el gobierno creía que podría reparar sus tensos lazos con EAU, un importante centro comercial visto como el más importante de los estados árabes en establecer lazos con Israel en 2020. Los otros eran Baréin y Marruecos.

Ningún otro Estado árabe ha establecido desde entonces lazos formales con Israel, que también mantiene relaciones diplomáticas con Egipto y Jordania, y contactos directos con Qatar, aunque sin pleno reconocimiento diplomático.

EMPRESAS ISRAELÍES, EXCLUIDAS DEL SALÓN AERONÁUTICO DE EAU

Señal de la creciente tensión con Israel, el Estado del Golfo decidió la semana pasada prohibir a las empresas de defensa israelíes exponer en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre, dijeron tres de las fuentes.

Otras dos fuentes, un alto cargo israelí y un ejecutivo de la industria de defensa israelí, confirmaron la decisión.

El Ministerio de Defensa israelí dijo que había sido informado de la decisión, pero no dio más detalles. Un portavoz de la embajada de los EAU en Abu Dabi dijo que proseguían las conversaciones sobre la participación de Israel en, de una semana de duración.

(Información de Alexander Cornwell, información adicional de Steven Scheer en Jerusalén y Maha El Dahan en Dubai; edición de Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)