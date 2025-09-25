Ecoener mantiene el beneficio y obtiene ingresos de 42,1 millones hasta junio, un 3% más

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - Ecoener alcanzó un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros en el primer semestre de 2025, ligeramente por debajo de los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior, un desempeño que se ha visto afectado principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a revalorización del euro frente al dólar, según ha resaltado la compañía. De acuerdo con los resultados publicados este jueves por la multinacional española, los ingresos se situaron en 42,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% en relación al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el beneficio operativo bruto (Ebitda) creció un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al Ebitda con 12,5 millones de euros, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones). El 81% de los ingresos del negocio de generación se obtuvo de acuerdos de venta a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado. Ecoener ha destacado que Hispanoamérica "sigue aumentando su peso en el negocio", con una aportación de 22,4 millones de euros en el semestre, algo que representa ya el 53% del total. A su vez, la generación de energía creció un 8%, hasta 406 gigavatios hora (GWh), debido "en buena medida" a la contribución de la planta fotovoltaica Yolanda, en Guatemala. El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha explicado durante la presentación de los resultados que la compañía está acelerando su crecimiento con "el mayor aumento de capacidad de su historia", subrayando que en los dos últimos meses han conectado activos que suman 229 MW, alcanzando así los 656 MW operativos, lo que "supone casi duplicar la capacidad instalada respecto al año anterior". EMISIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO, ENTRE LOS AVANCES EN ASG Igualmente, el directivo ha indicado que Ecoener ha invertido 79 millones de euros en los primeros seis meses del año para avanzar en sus planes. "En total, la compañía suma 815 MW entre operación y construcción y vamos camino de alcanzar el objetivo de 1 GW. Estamos iniciando una nueva etapa para Ecoener, con una mayor capacidad instalada, una diversificación internacional más sólida y, en consecuencia, un impulso significativo a los resultados y a la rentabilidad futura", ha señalado Luis de Valdivia. Por cuarto año consecutivo, la memoria de sostenibilidad de Ecoener correspondiente a 2024 ha sido verificada por TÜV SÜV, confirmando que cumple con los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI). Además, los alcances 1, 2 y 3 de la huella de carbono han sido verificados. Asimismo, el Green Finance Framework de Ecoener ha sido validado por Sustainalytics, que destaca "la solidez, transparencia y alineación" del marco financiero con los Green Bond Principles 2021.

En el ámbito medioambiental, la empresa ha remarcado que "uno de los hitos más relevantes" ha sido la primera emisión de créditos de carbono certificada por Gold Standard. Por otro lado, Ecoener está implantando el proyecto de agrivoltaica —que combina generación fotovoltaica con agricultura tradicional— en Guatemala y Colombia, tras el "éxito" alcanzado previamente en República Dominicana.