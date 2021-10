Econocom presenta VDI as a Service, su solución de escritorios virtuales para un teletrabajo "eficaz y ágil"

La empresa econocom ha presentado este miércoles VDI as a Service, su solución "flexible, ágil y segura" para la gestión centralizada del escritorio, con la que pretende facilitar el teletrabajo, uno de los retos más importantes al que se enfrentan muchas compañías tras pandemia originada por la Covid-19.

"La propuesta de econocom para los escritorios virtuales se denomina 'VDI as a Service' y ofrece una modalidad de servicio que, entre otras virtudes, dota a los trabajadores la posibilidad de acceder a su entorno de trabajo desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar", comenta Isaac Rosado, director Preventa Grupo econocom.

El concepto BYOD (Bring Your Own Device, por sus siglas en inglés), admite utilizar un ordenador personal o doméstico y entrar a través de ello en el entorno de trabajo, liberando de la necesidad de proporcionar un equipo; así como dar una alternativa válida al personal que usa ordenadores de sobremesa en su empresa y que no pueden llevarse a casa.

Por otra parte, econocom VDI as a Service, facilita el acceso a recursos compartidos. Si se dispone de esos escritorios en los centros de datos o de una conexión entre recursos y escritorios, el usuario tiene libre acceso -en función de sus permisos y privilegios- a todos los recursos de su compañía.

Una apuesta por la seguridad

También aporta seguridad, ya que esa información con la que se trabaja no está en los dispositivos de los usuarios, sino que se centraliza en el entorno de VDI as a Service. De esta forma, se evita una pérdida de datos y trabajo en caso de avería, robo o cualquier otro tipo de incidente con el dispositivo.

Como servicio integral, econocom desarrolla e implanta la solución como un proyecto llave en mano, realizando toda una monitorización del entorno VDI y de toda la infraestructura que se requiera. Una vez en producción, econocom lleva a cabo el servicio gestionado de la solución. La herramienta ofrece diversos servicios y módulos, como electrónica de red, soluciones de 'backup', antivirus o aplicaciones de Microsoft, entre otras.

"Es una solución diseñada para un perfil de usuario ofimático y que cuenta con una disponibilidad 24x7. Tendrá por defecto las características aplicaciones de ofimática, lectores de PDF, y acceso a navegadores, pero es una solución que puede personalizarse en función de los requerimientos del cliente", declara Jorge Osorio, responsable del Desarrollo de las soluciones Workplace de Econocom Servicios.

Por su parte, Pau González, Presales Consultant de Econocom Servicios, añade que esta solución "va dirigida a cualquier usuario móvil", que tiene la posibilidad de teletrabajar a través de un dispositivo con el que accede al sistema de su empresa. "Para equipos que necesitan un entorno ágil y flexible o para empresas en las que, por ejemplo, se trabaje por turnos y que necesiten compartir un mismo dispositivo entre varios usuarios, aunque cada uno cuente con su propio escritorio", concluye.