Economía: Abren investigación a Apple Colombia por abusos

La investigación de la SIC estableció que Apple presuntamente restringió el ingreso al mercado de distribución de aplicaciones digitales locales de nuevos competidores, a través de la "imposición de cláusulas contractuales que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store".

La compañía habría además impedido que desarrolladores pudieran ofrecer a sus usuarios "aplicaciones nativas para IOS y iPadOS a los canales de comercialización", incluso se detectó que impuso el uso exclusivo de su sistema de compra API como "condición obligatoria" a quienes buscaban ofrecer y comercializar métodos de pago alternativos para adquirir servicios y suscripciones digitales dentro de sus aplicaciones.

Con esta práctica, Apple recibía comisiones de entre el 15% y el 30% del valor de cada transacción y de paso impedía que los desarrolladores locales pudieran informarle a los usuarios de otros métodos de pago externos más económicos, por fuera del ecosistema de iOS y iPadOS.

"Los comportamientos que son objeto de investigación por la Delegatura tendrían la potencialidad de afectar las dinámicas que promueven el desarrollo de la libre competencia económica, en la medida en que generarían afectaciones significativas para los desarrolladores y consumidores", precisó la SIC. (ANSA).