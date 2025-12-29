Economía.- ACCA suprimirá los exámenes remotos para evitar trampas ante el auge de la IA

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA), el mayor organismo profesional de contabilidad que ofrece certificaciones en todo el mundo, ha decidido eliminar los exámenes 'online' a partir del próximo mes de marzo ante la creciente dificultades de controlar el aumento de estudiantes que hacen trampas al realizar las pruebas a distancia en un contexto marcado por la inteligencia artificial (IA).

El organismo, que cuenta con 257.900 miembros, pondrá fin a sus exámenes en línea a partir de marzo, lo que obligará a los candidatos a realizar las evaluaciones presenciales, salvo que se den circunstancias excepcionales, según indica la directora ejecutiva de ACCA, Helen Brand, al diario 'Financial Times'.

"Estamos observando que la sofisticación de los sistemas [de engaño] supera lo que se puede implementar en términos de medidas de seguridad", declara Brand.

ACCA introdujo la supervisión remota durante la pandemia de Covid-19 para que los estudiantes pudieran seguir cualificándose durante los confinamientos, pero ha concluido que los exámenes en línea se han vuelto demasiado difíciles de controlar, sobre todo porque la IA complica la lucha contra las trampas.

Si bien confía en que sus procesos protegen la integridad de los exámenes, el organismo admite que los rápidos avances tecnológicos habían llevado las cosas a un "punto de inflexión".

En este sentido, Brand sostiene que la ACCA, que cuenta con más de 500.000 estudiantes, ha trabajado intensamente para combatir las trampas, pero reconoce que "quienes quieren hacer cosas malas probablemente estén trabajando a un ritmo más rápido", añadiendo que "actualmente, hay muy pocos exámenes de alto riesgo que permitan la supervisión remota".

En el Reino Unido, el regulador contable advirtió a las empresas en 2022 que había descubierto múltiples casos de mala conducta en los exámenes. Asimismo, el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, un organismo profesional para la formación de contables, declaró en 2024 que las denuncias de trampas seguían aumentando.

El cambio de ACCA hacia los exámenes presenciales se produce cuando está renovando su principal certificación por primera vez en una década para incluir un mayor enfoque en áreas emergentes como la IA, blockchain y la ciencia de datos.

En cualquier caso, si bien la tecnología ha facilitado hacer trampa en los exámenes a distancia, la directora de ACCA señala que algunos estudiantes seguían haciendo trampa incluso en los exámenes presenciales: "No nos engañemos. No se trata solo de la tecnología. Hay otras maneras... fórmulas en el brazo, cosas en el calcetín, quién sabe qué... espejos y todo eso", comenta.