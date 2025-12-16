Economía.- Acciona Energía completa la venta del parque eólico peruano San Juan de Marcona a Luz del Sur por US$218 millones

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Acciona Energía ha completado este martes el cierre de la venta del parque eólico San Juan de Marcona, ubicado en Perú, a la empresa energética peruana Luz del Sur por US$256 millones (218 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado. La operación se ha formalizado tras obtener todas las autorizaciones requeridas, entre ellas la correspondiente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Situado en la región de Ica (Perú) y en operación comercial desde finales de 2023, San Juan de Marcona cuenta con una potencia de 135,7 megavatios (MW) y se ha convertido en uno de los proyectos de generación renovable más relevantes del país. El traspaso de la infraestructura a Luz del Sur se enmarca en la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía, orientada a optimizar su cartera renovable y reforzar la solidez financiera del grupo a través de potenciar su valor. En este contexto, la firma ha alcanzado acuerdos para la venta de alrededor de 2,6 gigavatios (GW) de instalaciones renovables en España, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Perú y Costa Rica por un valor cercano a los 3.200 millones de euros.