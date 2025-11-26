Economía.- Acciona Energía inaugura el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe en República Dominicana

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, ha inaugurado este miércoles Cotoperí Solar, el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe impulsado por Acciona Energía y Cotosolar Holding.

En el acto ha participado el ministro de Energía y Minas del país, Joel Santos, así como el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, el presidente ejecutivo de JMMB República Dominicana, Juan José Melo, y el consejero delegado de Grupo Pais, Juan Carlos País.

Acciona Energía es el accionista mayoritario del proyecto con un 51% y Cotosolar Holding ostenta el 49% restante, que incluye al JMMB Fondo de Energía Sostenible (FES), administrado por JMMB Funds, a Grupo Pais y a otros inversionistas minoritarios.

Formado por tres plantas solares, Cotoperí Solar generará anualmente 286 gigavatios hora (GWh) de energía limpia y evitará la emisión de 210.000 toneladas de CO2, equivalentes a plantar más de 5,5 millones de árboles.

El proyecto "ha tenido un impacto significativo" en la economía y empleo de la zona, según especifica Acciona Energía en un comunicado, donde se ha contratado a más de 600 personas de forma directa e indirecta durante su construcción.

Asimismo, Cotoperí Solar ha impulsado un conjunto de iniciativas sociales para fomentar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas al complejo fotovoltaico, de las que ya se han beneficiado más de 3.500 personas.

Entre estas medidas destacan la creación de una bolsa de empleo que prioriza la contratación de mano de obra local, programas de formación en oficios y emprendimiento y campañas de educación vial para trabajadores y habitantes de la zona.

En paralelo, y en conjunto con la organización dominicana Centro Arcoíris y la fundación acciona.org, el proyecto fotovoltaico está impulsando mejoras en el acceso al agua y saneamiento en los barrios Bella Vista y Villa Penca, situados en el municipio de Bajos de Haina, que beneficiará a más de 4.500 personas.

Cotoperí Solar es el segundo proyecto fotovoltaico que Acciona Energía completa en República Dominicana después de poner en marcha el de Calabaza I de 58 megavatios pico (MWp) en 2023. La firma también está construyendo la planta solar Pedro Corto de 82,69 MWp en colaboración con Grupo Pais.