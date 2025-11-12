Economía.- Acciona Energía instalará una batería de 1 GWh de capacidad en el desierto de Atacama en Chile

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Acciona Energía ha anunciado la construcción de un proyecto de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de un gigavatio hora (GWh) de capacidad en su complejo fotovoltaico Malgarida, situado en el desierto de Atacama, en Chile.

Con la puesta en marcha prevista a comienzos de 2027, este será uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina, según ha informado la empresa en un comunicado.

La batería tendrá 200 megavatios (MW) de potencia y un GWh de capacidad, lo que supone que podrá suministrar unos 200 MW de energía durante cinco horas.

De esta manera, la batería permitirá almacenar, gestionar y suministrar la energía fotovoltaica en Malgarida a distintas horas, garantizando así que la energía generada por la planta durante el día también pueda utilizarse por la noche.

La puesta en marcha de este proyecto se suma a una capacidad total instalada de 922 MW repartida en tres parques eólicos de Acciona Energía en Chile --Punta Palmeras (45 MW), San Gabriel (183 MW) y Tolpán Sur (84 MW)-- y cinco plantas fotovoltaicas --El Romero (238 MWp), Usya (64 MWp), Almeyda (62 MWp) y Malgarida (238 MWp).

Asimismo, la firma también está desarrollando una cartera de tres proyectos de almacenamiento de energía en baterías por un total de 1,5 GWh vinculados a sus plantas fotovoltaicas en este país.