Economía.- Acciona se adjudica el abastecimiento y saneamiento de 151 municipios al noreste de Brasil

MADRID, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press). Acciona, en consorcio con la empresa local BRK, se ha adjudicado el contrato de los servicios de distribución de agua tratada y alcantarillado en 151 municipios en Pernambuco, al noreste de Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado. La concesión se extenderá durante 35 años y contempla una inversión de 15.400 millones de reales brasileños (2.380 millones de euros) con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura de saneamiento y abastecimiento en estos municipios. En concreto, las dos empresas garantizarán la distribución de agua y de la recogida y el tratamiento de aguas residuales en los municipios cubiertos, mientras que Companhia Pernambucana de Saneamento (Compensa) se centrará en la producción y venta de agua tratada a la concesionaria. Asimismo, el contrato también prevé objetivos graduales de reducción de pérdidas de agua y mecanismos para hacer frente a la intermitencia en el suministro. Este proyecto es el tercero de agua que realiza Acciona en Brasil en lo que va de año después de haber firmado en enero un contrato de concesión con Sanepar para los servicios de alcantarillado sanitario en 48 municipios de las microrregiones oeste y centro-este del estado de Paraná, al sur del país. La firma también se adjudicó el contrato de concesión con la Compañía Espírito Santense de Saneamento (CESAN) para el saneamiento urbano de ocho municipios en el estado de Espírito Santo.