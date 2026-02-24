Economía: Actividad económica argentina creció un 4,4% en 2025

Lo anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicó los datos de fin de año: en diciembre, el índice aumentó un 1,8% respecto a noviembre, un resultado considerado clave por el gobierno ante las perspectivas de crecimiento para 2026.

En diciembre, 11 sectores registraron un aumento interanual, explicó el diario LA NACION.

La agricultura, junto con la ganadería, la caza y la silvicultura, fueron los principales impulsores del indicador, con un salto del 32,2%, impulsado por una cosecha récord de granos.

La intermediación financiera también mostró signos positivos, con un crecimiento del 14,1%. Cuatro sectores se desviaron de la tendencia, entre ellos la manufactura (-3,9%) y el comercio mayorista y minorista (-1,3%), que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación mensual.

De acuerdo con el Indec, el indicador de diciembre alcanzó los niveles más altos desde 2004 en la serie desestacionalizada y de ciclo-tendencia, superando los máximos históricos anteriores. (ANSA).