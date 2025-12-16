Economía: Acuerdo ENI-YPF-ADNOC sobre GNL argentino

ENI (Italia), YPF (Argentina) y la emiratí ADNOC firmaron un acuerdo no vinculante en noviembre para crear un consorcio destinado a producir y exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) desde la cuenca patagónica de Vaca Muerta.

El proyecto comprende la producción, procesamiento, transporte y licuefacción de gas para su exportación a través de dos buques flotantes de licuefacción de gas (FLNG) con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (Mtpa), así como la valorización y exportación de líquidos asociados.

El presidente de YPF también anunció que JP Morgan ha sido designado para gestionar el financiamiento del proyecto y que, a partir de la próxima semana, se iniciarán conversaciones con más de 200 bancos internacionales para obtener la financiación necesaria para la implementación de este megaproyecto. (ANSA).