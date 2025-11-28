Economía.- Aerolíneas Argentinas invierte €56 millones en asientos e incorpora 18 nuevos aviones a su flota

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press)

Aerolíneas Argentinas invierte más de US$65 millones (56 millones de euros) en asientos y conectividad como parte de su primer plan de inversión financiado con fondos propios e incorpora 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, según ha informado la compañía en un comunicado.

La aerolínea incorporará cuatro aviones Airbus A330neo para el segmento de largo alcance y actualizará los interiores de cabina de las aeronaves A330ceo que opera en la actualidad.

Al mismo tiempo, la previsión es ingresar 14 Boeing 737 MAX, de los cuales dos pertenecen al modelo MAX8, cuatro son MAX9 y otros ocho de MAX10 para vuelos de mediano alcance y de cabotaje que se añadirán a los 15 MAX8 que la compañía ya tiene en su flota.

Todas las aeronaves serán incorporadas en la empresa bajo la figura de 'leasing' operativo con el objetivo de avanzar en la modernización de su flota sin comprometer su solidez financiera.

En una segunda etapa, la empresa contempla la instalación de conectividad Wi-Fi en toda la flota. La primera fase solo alcanzará a los aviones de largo alcance (A330) y después se extenderá a las flotas regional y doméstica (Boeing 737 y Embraer 190). El inicio de este servicio está previsto para 2027.

La aerolínea argentina ha reiterado que este año será el primero en la que no recibirá ningún tipo de aporte del Tesoro Nacional desde la recuperación estatal del control accionario de la firma.

Asimismo, Aerolíneas Argentinas espera duplicar el resultado operativo (Ebit) registrado en 2024 de US$56,6 millones (48 millones de euros).