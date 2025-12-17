Economía.- Air Europa celebra el décimo aniversario de su ruta a Paraguay con un alza del 15% de vuelos en 2025

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - Air Europa celebra el décimo aniversario de su conexión entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y Asunción (Paraguay) con un aumento cercano al 15% de vuelos entre ambos destinos, hasta los 675 trayectos, en 2025. Tras elevarse la actividad a una frecuencia diaria desde el pasado mes de junio, la oferta de plazas ha superado las 221.000, lo que supone un incremento del 16% frente al año anterior. Esta cifra ha permitido que más de 202.000 personas volasen con Air Europa en la ruta Madrid-Asunción, un 19% por encima de la cifra registrada en 2024 y con una ocupación del 91%, lo que evidencia la alta demanda existente. De cara al próximo año, la aerolínea prevé aumentar un 8% sus vuelos en esta ruta y ampliar la oferta de plazas hasta superar las 247.000. La compañía inició su operativa en Paraguay con dos frecuencias semanales, una actividad que después modificaría hacia la triangulación con la ciudad argentina de Córdoba, desde donde aumentaría de forma progresiva las frecuencias. Air Europa retomó finalmente el vuelo directo entre ambas ciudades en 2023, y desde junio, existe un vuelo a diario. En esta década, la aerolínea ha operado más de 4.400 vuelos en los que ha transportado a aproximadamente 1,2 millones de pasajeros entre ambos lados del Atlántico, con una ocupación media que se ha situado en el 88% a bordo de la flota Boeing 787 Dreamliner. Con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de las operaciones de Air Europa en Paraguay, la aerolínea celebra hoy un evento en los jardines de la residencia del embajador de España en Paraguay al que asistirán el director comercial de Air Europa, Imanol Pérez; la directora regional de América, Karim Balarezo; el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez; la Ministra de Turismo, Angie Duarte y el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Nelson Mendoza, entre otras autoridades paraguayas, miembros del cuerpo diplomático, proveedores y representantes de agencias de viajes del país.