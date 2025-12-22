Economía.- Alberto Polanco será consejero delegado de Santillana desde el 1 de enero de 2026

MADRID, 22 dic. 2025 (Europa Press) - Alberto Polanco, actual director general de Santillana en México, será consejero delegado de Santillana a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que cesará como presidente ejecutivo Francisco Cuadrado, que también deja sus cargos como consejero ejecutivo de Prisa y miembro de la Comisión Delegada de Prisa, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Polanco también ha sido nombrado consejero de Prisa por cooptación y con la categoría de ejecutivo para cubrir la vacante en el Consejo con motivo de la salida de Cuadrado. Asimismo, formará parte de la Comisión Delegada de Prisa, y todo ello con efectos desde el próximo 1 de enero de 2026. El Consejo de Administración reitera su reconocimiento y agradecimiento a Francisco Cuadrado por su "profesionalidad y dedicación" a la compañía durante más de 35 años. Como ha informado Prisa en un comunicado, Polanco, que además es el actual director general de Santillana en México, ha sido elegido "por unanimidad" tras reunirse el Consejo de Administración de Prisa este lunes, y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC). Polanco también ha sido nombrado consejero de Prisa con la categoría de ejecutivo para cubrir la vacante en el Consejo tras la salida de Cuadrado. Asimismo, el comunicado informa de que Polanco formará parte de la Comisión Delegada de Prisa también desde el 1 de enero.