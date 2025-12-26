Economía.- Alstom suministrará 47 trenes a México por €920 millones

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de México firmó un contrato con Alstom para el suministro de 47 trenes de pasajeros, 33 de larga distancia y 14 de corta distancia, destinados a dos nuevos corredores ferroviarios, Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, por cerca de $20.200 millones de pesos (US$920 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

En el contrato también se incluye el mantenimiento integral durante cinco años, así como el equipamiento de los depósitos de mantenimiento, las estaciones de inspección y repostaje, y la formación técnica y la puesta en servicio de los trenes.

Los trenes que serán suministrados son de la clase Adessia Stream, alcanzan velocidades máximas cercanas a los 165 kilómetros por hora y cada unidad tendrá una longitud aproximada de 100 metros. Su capacidad se extenderá desde los 300 pasajeros en servicios de larga distancia hasta los 600 en servicios de corta distancia.

Tal y como ha explicado la gerente general de Alstom para la región norte de Latinoamérica, Maite Ramos, "el 76,6% del contenido de los trenes se fabricará en México", en concreto, en la planta de la compañía situada en Ciudad Sahagún, para impulsar la industria ferroviaria mexicana y fortalecer la red de proveedores locales, en línea con el Plan México liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 impulsado por el Gobierno mexicano y tiene como objetivo conectar regiones clave del centro y norte del país, además de consolidar la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros en el país.