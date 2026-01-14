Economía: antimonopolio investiga cadenas de distribución de alimentos

Basándose en datos del ISTAT, el organismo oficial de estadísticas, la Autoridad destaca que entre octubre de 2021 y octubre de 2025, los precios de los alimentos aumentaron un 24,9%, casi 8 puntos por encima del índice general de precios al consumidor (17,3%).

Se pone de manifiesto un fuerte desequilibrio en el poder de negociación de los agricultores en comparación con las grandes cadenas de distribución.

Dentro de la cadena de suministro agroalimentaria, el eslabón que representa la fase de intercambio entre distribuidores finales y proveedores "representa un momento crucial", escribe la Autoridad Antimonopolio en su informe.

Ese eslabón sirve "tanto para determinar el nivel de remuneración de los proveedores y, en consecuencia, la rentabilidad de las actividades de producción previas, como para definir la tendencia de los precios al consumidor".

En este contexto, la Autoridad explica que "la investigación pretende examinar, entre otras cosas, las formas en que las grandes cadenas minoristas ejercen su poder adquisitivo, incluyendo diversas formas de agregación no corporativa (cooperativas, centralizadas y supercentralizadas)".

También se apunta a determinar "las tarifas que cobran las cadenas minoristas a los proveedores por la adquisición de servicios de venta (como la incorporación de productos, la colocación en los lineales, las promociones y el lanzamiento de nuevos productos, o el gasto comercial); y la creciente importancia de los productos de marca blanca".

Las cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder adquisitivo por parte de las cadenas minoristas tienen relevancia competitiva "porque la gestión de la compra y venta de servicios a proveedores, así como la adquisición y el posicionamiento de productos de marca blanca, representan una importante palanca estratégica para la competencia en sentido descendente entre los operadores minoristas a gran escala e inciden directamente en la formación del precio final", afirma la Autoridad.

Las partes interesadas pueden enviar sus contribuciones o comentarios hasta el 31 de enero. (ANSA).