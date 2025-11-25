Economía.- Argentina autoriza a Latam Airlines para operar la ruta entre Florianópolis y Buenos Aires

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Secretaría de Transporte de Argentina ha autorizado a la aerolínea Latam Airlines Brasil para operar la ruta Florianópolis (Brasil) y Buenos Aires para servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, según explicó la institución en un comunicado.

Esta conexión se suma a otros destinos que la aerolínea ya opera en la actualidad entre los dos países, como son Buenos Aires-Porto Alegre y Córdoba-San Pablo.

La medida tiene lugar en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Brasil y también del memorándum de entendimiento por Cielos Abiertos, firmado en 2024, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos y promover tarifas más competitivas.

"Se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos para un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros", especifica el organismo público.