Economía: Argentina compra un fondo a EE. UU. para cancelar pagos del FMI

Lo informa hoy el diario LA NACION invocando fuentes oficiales y de personas con conocimiento directo del tema. Los DEG son un activo global creado por el propio organismo multilateral de crédito, del que cada país miembro del Fondo tiene tenencias.

Este tipo de operaciones se utiliza desde 2018. El Tesoro necesita comprar DEG para pagarle al FMI y el mayor vendedor de DEG del mundo es el ESF (Exchange Stabilization Fund o Fondo de Estabilización Cambiaria) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

No es la primera vez que Estados Unidos vende unidades de la moneda del FMI a la Argentina en la antesala de un vencimiento con el Fondo. El 10 de octubre pasado, el Departamento del Tesoro había transferido 872 millones antes de otro pago.

La diferencia central es que aquella operación sí formó parte del swap de monedas, mientras que la concretada la semana pasada no estaría encuadrada en ese acuerdo.

El pago de este domingo se produce en la antesala de la segunda revisión del programa de Argentina con el FMI por un préstamo de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025.

La administración de Javier Milei espera que la evaluación técnica se realice en algún momento de febrero, con la llegada de una misión del organismo a la Argentina, y de su aprobación depende un desembolso de mil millones de dólares. (ANSA).