Economía: Argentina con récord de superávit comercial energético en 2025

Los datos oficiales muestran un superávit de US$7.800 millones en el año que acaba de terminar, cifra nunca alcanzada desde la publicación de las estadísticas oficiales del sector en 1992.

El sector energético representa así casi el 70% del superávit comercial global de Argentina en 2025, equivalente a US$11.200 millones.

De acuerdo con proyecciones publicadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno de Javier Milei estima que en 2035 el superávit del sector energético llegará a los US$44.000 millones, acompañado por un fuerte crecimiento también por las exportaciones del sector minero que, a su vez, aportarán activos comerciales por US$31.000 millones.

Los sectores energético y minero representan efectivamente los dos principales motores del desarrollo económico en los que apuesta el gobierno ultraliberal de Javier Milei para estimular el crecimiento y el desarrollo en los próximos años, gracias también a un régimen especial de incentivos para las grandes inversiones (RIGI). (ANSA).