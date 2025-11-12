Economía.- Argentina entrega el memorándum inicial a la OCDE para adherirse al organismo internacional

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

Argentina ha presentado el memorándum inicial de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para incorporarse a la organización internacional, según ha informado el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del país.

El documento reúne más de 240 autoevaluaciones que reflejan el compromiso del Gobierno argentino con la mejora continua de la gestión pública, la transparencia y la calidad institucional.

Con este paso, Argentina busca continuar impulsando su estrategia integral de inserción internacional, orientada a potenciar la competitividad del país, la atracción de inversiones y la cooperación en materia económica, institucional y regulatoria.

Así, al incorporarse al proceso de adhesión, Argentina se suma a un grupo de países que en conjunto representan cerca del 45% del PIB mundial y concentran la mayor parte de los flujos globales de inversión extranjera directa, con hasta US$1.500 millones (1.296 millones de euros) registrados de inversión en 2024.

La presentación de este documento ha estado a cargo del canciller argentino Pablo Quirno en el Palacio San Martín en una ceremonia que contó con la participación del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y la mesa interministerial del gabinete nacional.

Este paso sintetiza el trabajo técnico realizado por las distintas áreas del Gobierno de Javier Milei para evaluar el grado de alineamiento de las políticas públicas, la normativa y las prácticas nacionales con los estándares del organismo internacional.