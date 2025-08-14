Economía: Argentina impone un torniquete monetario

El Banco Central (BCRA) anunció una serie de medidas claves para endurecer las condiciones en la que los bancos manejan su liquidez, a través de modificaciones en la política de encajes bancarios, que son el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados.

Esta reserva no puede ser utilizada para préstamos ni inversiones, y su objetivo principal es garantizar la liquidez del sistema financiero y prevenir corridas bancarias. Ese dinero puede estar en las cajas fuertes del propio banco o en cuentas corrientes que los bancos tienen abiertas en el Banco Central.

Según algunos analistas, Milei se tomó una venganza contra los bancos luego de que no aceptaran renovar completamente los vencimientos en la última licitación de deuda. Esta medida reduce el margen de maniobra de los bancos y agrega una mayor rigidez al mercado del peso.

A contramano, la menor cantidad de dinero disponible a utilizar puede enfriar el otorgamiento de créditos, y en consecuencia frenar aún más a la actividad económica.

Pero, la apuesta de la administración Milei es "no dejar pesos sueltos que puedan hacer daño" en un contexto de fuerte volatilidad asociado a la cercanía de las elecciones legislativas. El equipo económico quiere sostener la relativa calma del dólar que logró en agosto, a costa de un mayor endurecimiento monetario, señala la prensa especializada.

El valor del dólar continúa en descenso luego de las medidas del Gobierno para absorber pesos de la plaza. Tras la suba de julio, que se acercó al 14%, la cotización minorista en el Banco Nación se ubicó hoy en $1310 para la venta, unos 70 pesos menos que lo que llegó a tocar el mes pasado.

La cara contraria la muestra el Merval, el Mercado de Valores de Buenos Aires, que experimentó una jornada mala, ya que cayó 1,5%, en sintonía con lo que lleva registrado en el mes, con un rojo de 2,3%. (ANSA).