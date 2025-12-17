Economía.- Argentina prevé un crecimiento de su conectividad internacional del 22,4% para el inicio de 2026

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - Argentina proyecta un incremento del 22,4% de su capacidad aérea internacional en el primer trimestre de 2026 tanto en rutas con mercados de América Latina como con destinos de Estados Unidos y Europa, según un análisis de la firma global de inteligencia de datos y asesoría turística Mabrian. Respecto a este año, el país ha registrado más de 9,3 millones de plazas aéreas entre Argentina y otros mercados internacionales, lo que supone un alza del 18,5% respecto al año anterior. "Los datos indican que la política de 'cielos abiertos' está contribuyendo a impulsar la conectividad, facilitando que nuevas aerolíneas y más frecuencias internacionales lleguen al país, lo que incide en la competitividad del destino", explica el socio y director de marketing y comunicación de Mabrian, Carlos Cendra. Por países, Brasil ha impulsado su conectividad aérea hacia Argentina en un 36,8%, República Dominicana un 71,7%, Colombia un 36,5%, Panamá un 22,2%, Perú un 23,4% y Chile un 6,5%. Los autores del análisis señalan que la tendencia de alza se mantiene durante el primer trimestre del 2026, coincidiendo con la temporada alta en el verano austral. Así, la previsión es que Brasil sume un 34% más de plazas aéreas, República Dominicana un 60,4%, Colombia un 35%, Panamá un 35% y Perú 27,7%. Otros países limítrofes también reforzarán su capacidad aérea hacia Argentina en el primer trimestre del 2026: Paraguay un 67,8%, Uruguay un 19,2% y Chile un 0,8%. RUTAS AÉREAS EXTERNAS A AMÉRICA LATINA Si se desglosan las cifras por países externos a América Latina, los operadores de Estados Unidos, tercer mercado para Argentina, incrementaron sus plazas un 6,5% interanual en 2025 y un 21,6% en el primer trimestre del 2026. En cuanto a Europa, la capacidad aérea desde España, cuarto mercado por volumen de plazas a Argentina, aumentó un 8,9% en 2025 y se espera un crecimiento del 4,6% para el primer trimestre del 2026. Las plazas aéreas desde Italia crecieron un 4,5% en 2025 y seguirán aumentando un 3,5% en el primer trimestre de 2026, mientras que en Francia aumentaron un 3,2% para este ejercicio y se mantendrán estables durante los primeros meses del siguiente. Por su parte, la conectividad aérea desde Países Bajos aumentará en un 17,3% en 2026 tras el alza del 2,4% registrado este año, y el mercado alemán se mantendrá estable después de no registrar variaciones relevantes durante 2025.