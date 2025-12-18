Economía.- Argentina reduce cargas burocráticas para facilitar el acceso al mercado de capitales

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - Argentina ha aprobado una resolución mediante la cual simplifica procedimientos y reduce las cargas burocráticas con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de capitales. En concreto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha autorizado la resolución general 1095/2025 que moderniza de forma integral el marco normativo aplicable a las emisoras de valores negociables, reduce costes y plazos de autorización. La norma introduce una actualización del Título II de las Normas del regulador argentino y elimina ciertos regímenes que habían quedado en desuso o resultaban redundantes, como el régimen de valores representativos de deuda de corto plazo, el régimen de estímulo para cooperativas y el régimen de financiamiento de proyectos. En paralelo, la CNV ha unificado y flexibilizado requisitos para la emisión de valores negociables, en especial para pymes y emisoras de bajo impacto para ofrecer una mayor previsibilidad regulatoria. "La Argentina tiene capacidad de ahorro y voluntad de inversión en todos los niveles de sofisticación. El problema no era la falta de capital, sino un Estado que imponía un vía crucis burocrático que hacía inviable invertir en el país", declaró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.