Economía: Argentina, segundo mes con resultado negativo

El dato fue publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe también indicó que 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas anuales en junio.

Entre los sectores que tuvieron números positivos se destacan Intermediación financiera, con 28,7% interanual (IA) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5% IA).

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-74,6% IA), junto con Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% IA) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7% IA). (ANSA).