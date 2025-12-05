Economía: Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029 con un cupón del 6,50%

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Argentina ha anunciado su vuelta al mercado de capitales mediante la emisión de un bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un cupón al 6,50%, según ha informado la Secretaría de Finanzas del país. La emisión se lanzará, mediante indicación de precio, sin coste mínimo ni máximo a través de dos tramos, uno no competitivo y otro competitivo. El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que, por sus características, no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad, como fondos comunes de inversión, aseguradoras o fondos públicos. En este caso, solo se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de US$50.000 (42.925 euros). Por otro lado, el tramo competitivo está destinado a todo tipo de inversor por cuantías mayores a US$50.000 que, por sus características, fue excluido del no competitivo, con una oferta mínima de US$1.000 (858 euros) y no tendrán limitación de cuantía máxima a ofertar. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, explicaba al mismo tiempo en el canal Vivo A24 la noticia y añadía que la cuantía recaudada se destinará a hacer frente a los próximos vencimientos.