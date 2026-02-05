Economía: Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo comercial

"Acabamos de concluir la firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Representante Comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", escribió Quirno en redes sociales.

Tras la reunión de noviembre en Washington entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, se anunció oficialmente la firma de un acuerdo marco sobre comercio e inversión, con el objetivo de lograr amplias reducciones arancelarias recíprocas en varios sectores.

El acuerdo de noviembre establecía que ambos países se comprometían a "abrir recíprocamente sus mercados para productos clave" y a "llegar a un acuerdo rápidamente".

"Argentina", continuaba el texto, "otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

En reconocimiento del ambicioso programa de reformas y los compromisos comerciales de Argentina, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes en materia de cadena de suministro y seguridad económica, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y productos sin patente destinados a aplicaciones farmacéuticas". (ANSA).