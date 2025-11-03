Economía. Argentina y Estados Unidos negocian oportunidades comerciales "muy interesantes" tras el triunfo de Milei

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, ha avanzado que Argentina y Estados Unidos están inmersos en conversaciones para impulsar nuevas oportunidades comerciales tras la victoria del partido del actual presidente, Javier Milei, en las elecciones legislativas celebradas hace una semana. "Estamos en un proceso de negociaciones con ellos y creemos que van a aparecer nuevas oportunidades muy interesantes con Estados Unidos", confirmó durante su intervención en un coloquio organizado por Nueva Economía Fórum, si bien no quiso profundizar por la existencia de un "acuerdo de confidencialidad". Sturzenegger justificó estas inversiones en la "afinidad" entre ambos presidentes y en la transformación que está experimentando Argentina, que le ha convertido en un "socio muy relevante y muy confiable en la región". El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó hace unos días la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos países para acceder a recursos críticos energéticos argentinos, como el uranio, e impulsar la llegada de empresas de telecomunicaciones a Argentina. Una de estas compañías, Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, ya ofrece el servicio de internet vía satélite por todo el territorio tras la liberalización del mercado.

TRANSPORTE Y ENERGÍA

Respecto a los sectores que dinamizarán la economía del país en los próximos años, el titular de la cartera argentina de Desregulación ha aludido al transporte ferroviario y a la energía, en especial al yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta. "El año que viene tendremos un 'boom' de inversiones en red ferroviaria", señaló Sturzenegger con motivo de la privatización iniciada en agosto de la empresa Belgrano Cargas de transporte ferroviario, una decisión que siguen de cerca grandes mineras como Río Tinto y que aspira a revitalizar el sector de la minería en el país. Asimismo, y gracias a Vaca Muerta, Argentina espera exportar petróleo por valor de 50.000 millones de dólares para 2030 y duplicar sus exportaciones en la próxima década, además de posicionarse como "el país productor de fertilizantes más importante del mundo".

ATRACCIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Sturzenegger subrayó el papel clave de las empresas españolas durante la década de los años 90 para impulsar la economía, en especial en materia de infraestructuras, y recalcó que el país "está abierto" para todas aquellas firmas que quieran asentarse en Argentina. "Entendemos que eso lleva tiempo y muchos pasos. No estamos apurados, tenemos que cumplir con nuestra parte", afirmó. Para ello, el Gobierno de Milei quiere "mantener un rumbo" revalidado en las últimas elecciones legislativas, "mantener el equilibrio fiscal, el proceso de estabilización económica" y "respetar los derechos de la propiedad".

Pese a la discrepancia surgida durante el mandato de Milei entre los Ejecutivos argentino y español, Sturzenegger recalcó que apoyan "la diversidad de ideas" y que la relación con España "es obvia". "Latinoamérica y Argentina son un vehículo obvio para la expansión de las empresas españolas en el mundo", apuntó. Sobre el acuerdo comercial Mercosur-UE, el Gobierno argentino se mostró optimista: "Creo que están dadas las condiciones para avanzar en eso después de muchos años", subrayó el ministro de Desregulación argentino, pero adelantó que tienen "un trabajo por delante muy grande con el Mercosur" para adaptar el proceso de regulación, criticado en numerosas ocasiones por Milei por excesivo.