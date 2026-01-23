Economía: Argentina, YPF acuerda con Pluspetrol en Vaca Muerta

El intercambio, según confirmaron fuentes de YPF a ANSA, es fundamental para la implementación del proyecto Argentina LNG para la exportación de gas natural licuado (GNL) desde el yacimiento no convencional de la Patagonia. Se espera que la italiana ENI y el gigante emiratí ADNOC participen en el proyecto. "Estas son las áreas que se utilizarán para el proyecto de GNL", manifestaron las fuentes.

La adquisición permite a la filial argentina aumentar su potencial de extracción y alcanzar la escala necesaria para un proyecto destinado a producir y exportar 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado.

El acuerdo con Pluspetrol, se especifica en un comunicado, otorga a YPF la plena propiedad de los bloques de concesión conocidos como Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas (ANSA).