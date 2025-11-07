Economía. Arteche inaugura un laboratorio de impulso de alta tensión en México

BILBAO, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La compañía Arteche ha inaugurado, en sus instalaciones de Tepeji del Río (México), un laboratorio de impulso de alta tensión para atender la demanda de clientes de Norteamérica. La empresa ha invertido US$15.000.000 en 19.000 m2 de nuevas instalaciones, con las que incrementar sus capacidades, de los cuales, US$6.000.000 corresponden exclusivamente a este laboratorio.

Según ha informado la firma vasca en una nota, el nuevo equipamiento "replica las capacidades en cuanto a pruebas de impulso del laboratorio que ya posee en sus instalaciones de su sede vizcaína de Mungia".

Esta infraestructura de última generación cuenta con más de 1.000 m2 y 30 metros de altura, donde se podrán realizar ensayos de alta tensión bajo estándares internacionales, "asegurando la confiabilidad de los productos de Arteche y posicionando el laboratorio como uno de los cinco únicos existentes en México de estas características" han resaltado.

Además, y tal y como han añadido, estas instalaciones cuentan con "infraestructura y tecnología punta" para atender, "con capacidades técnicas de vanguardia y bajo los más altos estándares internacionales", a clientes de Estados Unidos, México y Canadá.

Desde Arteche han subrayado que el nuevo laboratorio "consolida su apuesta por la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y el crecimiento económico en México, el Estado de Hidalgo y toda la región de Norteamérica".

Con casi 900 empleados y empleadas en sus instalaciones de Tepeji del Río, Arteche se ha convertido en "referente industrial" para la región, combinando excelencia tecnológica con un fuerte compromiso social y económico, lo que convierte a Tepeji del Río en "un centro de innovación".

En cuanto a los US$15.000.000 de inversión, la compañía los ha destinado a aumentar sus capacidades en 19.000 m2, que incluyen el nuevo laboratorio y dos nuevas naves destinadas a Calidad de la Energía y productos de Protección y Control.

INSTALACIONES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO

Además del laboratorio, se han integrado 18.000 m2 de nuevas instalaciones productivas en el municipio, lo que "representa una oportunidad para fortalecer aún más el tejido industrial y tecnológico de la región, potenciando el ecosistema local de innovación, favoreciendo la generación de empleo cualificado y el desarrollo de tecnologías disruptivas".

Desde Arteche han remarcado que esta inauguración se produce en "un momento estratégico" puesto que la compañía refuerza su presencia en Norteamérica, donde durante el primer semestre de 2025 representó el 31% del total de contratación y el 30% del total de facturación del grupo.

La inauguración ha contado con la presencia de clientes internacionales, autoridades locales y representantes institucionales del Estado de Hidalgo y del Gobierno federal, así como con el equipo de Comité de Dirección Corporativo y de la región para "reforzar la relación de Arteche con la comunidad y el desarrollo económico local".

Durante el acto, el general manager de Arteche, Luis María Pérez, ha señalado que "con este nuevo laboratorio, ponemos a Tepeji en el centro de la innovación, creando un efecto tractor para la región y consolidando nuestra apuesta por México y por el Estado de Hidalgo. Cada metro cuadrado de estas instalaciones, cada equipo, cada prueba y cada conexión simboliza nuestro compromiso con la excelencia y con el desarrollo tecnológico".

En su discurso, Pérez ha reconocido también el liderazgo de Sebastián Endraos, general manager de Arteche Norteamérica, para, junto a todo el equipo de Tepeji, "sacar adelante este proyecto".

Por su parte, Sebastián Endraos ha señalado que "es un orgullo participar del compromiso de este gran equipo profesional de Tepeji en el logro de este hito para nuestra planta de Arteche Norteamérica".

Además, ha remarcado su agradecimiento a "la confianza de quiénes nos estáis acompañando en este camino: instituciones, clientes, proveedores, entidades bancarias, universidades y centros de formación. Gracias por creer en nuestra capacidad de aportar soluciones que transforman el sector".

El Laboratorio de Impulso de Alta Tensión de Arteche ha sido concebido como un centro de referencia para la innovación tecnológica en México y la región Norteamérica.

Su principal objetivo es simular descargas y sobrevoltajes para evaluar el desempeño de los equipos eléctricos en condiciones extremas asegurando así su correcto funcionamiento antes de su puesta en servicio.

En el laboratorio de impulso se recrean fenómenos como descargas atmosféricas similares a las que producen los rayos durante una tormenta; sobrevoltajes transitorios de hasta 2800 kV; y otras condiciones críticas que pueden afectar al sistema eléctrico.

La realización de este tipo de ensayos asegura el cumplimiento de las más estrictas normas internacionales (CSA C61869, IEC 61869 e IEEE C57.13). De esta manera el laboratorio se consolida como un referente técnico en la región.

Además de los ensayos, los más de 1.000 m2 del laboratorio funcionarán como centro de investigación aplicada, promoviendo la colaboración con instituciones públicas, académicas y empresariales.

Esta infraestructura permitirá el desarrollo de nuevas soluciones, metodologías de prueba y transferencia de conocimiento, consolidando a Tepeji del Río como un hub de innovación para el sector eléctrico.

Gracias a esta integración de capacidades técnicas y de innovación, el laboratorio "no solo fortalece la excelencia operacional de Arteche, sino que también impulsa el desarrollo tecnológico y la competitividad industrial de la región, proyectando a Tepeji del Río como un referente en innovación eléctrica a nivel internacional".