Economía.- Atos vende sus operaciones en América Latina a la empresa brasileña Semantix

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo francés Atos ha anunciado la firma de un acuerdo vinculante para la venta de sus operaciones en América Latina a la empresa brasileña Semantix, según ha informado en un comunicado.

Los negocios de la firma en esta región emplean actualmente a cerca de 2.800 profesionales repartidos entre Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

Según ha explicado la compañía, esta desinversión forma parte del plan de transformación Génesis, cuyo objetivo es recuperar un crecimiento sostenible y una mayor estabilidad mediante un reenfoque en geografías, inteligencia artificial, y soluciones y servicios basados en la nube.

La previsión es que la transacción se cierre "en los próximos meses", una vez se cumplan todas las condiciones.

Respecto a los cargos directivos, el actual director de Atos Sudamérica, Nelson Campelo, asumirá el cargo de consejero delegado de Semantix, mientras que el fundador y actual consejero delegado de la empresa brasileña, Leonardo Santos Poça D'água, se convertirá en el presidente ejecutivo del grupo para centrarse en la estrategia a largo plazo y la renovación de la compañía.

A mediados de diciembre de 2024, el grupo francés anunció haber finalizado su plan de reestructuración financiera, con un resultado de una reducción de 2.100 millones de euros en su deuda bruta. Dicho plan se había anunciado en julio y aprobado en octubre por un tribunal comercial especializado de Nanterre (Francia).