Economía: Aumenta el trabajo informal en México

En términos absolutos, se contabilizan 32,6 millones de mexicanos que laboran en la denominada "economía negra", lo que representa un aumento de 398.000 personas respecto al mismo lapso del año precedente.

La mayoría de los trabajadores sin beneficios laborales son hombres, con 18,8 millones, contra 13,5 millones de mujeres, por lo que no extraña que en el trimestre de referencia la cifra de varones aumentara en 273.000 contra 126.000 la de mujeres, de acuerdo con el reporte.

Los niveles más altos de informalidad laboral se registran en la franja más pobre del país, en la región meridional y los estados líderes en este ámbito son Oaxaca (78,5%), Chiapas (78%) y Guerrero (76%).

En contraste, en la más próspera zona norte, la más cercana a Estados Unidos, los estados con los niveles más bajos de informalidad son Nuevo León (33,7%), Coahuila (34,2%), Chihuahua (34,3%) y Baja California Sur (37,4%).

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) alertó que la economía informal en México supera en su conjunto los 6,3 billones de pesos (unos US$330.000 millones, equivalentes al 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB). (ANSA).