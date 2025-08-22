Economía: Baja en forma sorpresiva el PBI alemán

Por Fernando D'Aniello (ANSA) - BERLÍN, 22 AGO - El PBI de Alemania baja un 0,3% en el segundo trimestre y el dato atenúa el entusiasmo del gobierno de Friedrich Merz que, algunos meses atrás, pudo mostrar números alentadores, tanto respecto al clima entre las empresas, como por las prestaciones económicas del país.

En vez, el panorama que se presenta hoy vuelve a suscitar temores de una recesión. Las cifras también se vieron afectadas por los aranceles estadounidenses a los automóviles que -como reiteró el gobierno- "generaron una renovada incertidumbre en el sector". No obstante, el impulso económico planeado por el gobierno, señaló el portavoz del canciller en Berlín, solo surtirá efecto una vez implementadas las medidas. Mientras tanto, ayer, el Bundesbank anunció la desaceleración, afirmando que la recuperación que parecía posible en el primer trimestre se estancó en el segundo y podría conducir a un estancamiento en el tercero.

Todos los analistas apuntan el dedo a los aranceles, que han comprimido la producción industrial, en particular, en los sectores farmacéutico y mecánico. En el tercer trimestre las cosas no están destinadas a cambiar y ello podría tener un reflejo también para Italia (que registró un -0,1% entre abril y junio), visto las profundas conexiones comerciales entre los dos países.

Entre los factores endógenos, según el Instituto IFO, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada está en aumento y se prevé que se agrave debido al cambio demográfico.

Mientras tanto, el mercado laboral ha experimentado un ligero aumento del desempleo.

Es probable que los datos incluso fomenten el conflicto dentro del gobierno. La ministra de Economía, Katherina Reiche, reiteró que "es esencial implementar reformas estructurales más amplias y audaces. Esta es la única manera de recuperar un crecimiento estable". Reiche aboga por un cambio de ritmo: la sensación es que el país depende completamente del efecto expansivo de los planes de inversión. Si bien la ministra cree que es hora de "flexibilizar el horario laboral, reducir los costos no salariales, eliminar las trabas burocráticas y bajar los precios de la energía".

En particular, el debate sobre las medidas del Estado social está cobrando fuerza. Para Veronika Grimm, economista que Reiche eligió entre su equipo, las reformas son "esenciales". Empero, por ahora, el SPD y la CSU lograron medidas que satisfacen a sus votantes, pero muchos economistas, incluida gran parte de la CDU, están insatisfechos.

Hace algún tiempo, el Deutsche Institut fuer Wirtschaftsforschung (DIW) lanzó la idea de un "boom único", una contribución de las jubilaciones de los baby boomers. Y el presidente del DIW, Marcel Fratzscher, confirmó la propuesta hoy mismo en Der Spiegel y sintetizó: "Introduzcamos un año de seguridad social obligatorio para todos los jubilados.

Las generaciones mayores deben desempeñar un papel más importante, por ejemplo, en el sector social, pero también en defensa.

(ANSA).