Economía: Baja la pobreza en México, según cifras oficiales

En el caso de la población en situación de pobreza multidimensional, pasó de 46,8 a 38,5 millones de personas (de un total de 126 millones) a nivel nacional en este período de dos años, lo que "significó que 8,3 millones de personas salieran de esta condición", indicó el organismo gubernamental.

"En otras palabras, el año pasado casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios", indicó el informe.

En cuanto a la población en pobreza extrema, equivalente a la mendicidad, disminuyó de 7,1% en 2022 a 5,3% en 2024, lo que en términos absolutos significa que el número de afectados pasó de 9,1 a 7 millones de personas en ese lapso.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social, el que más impacto tiene en quienes cuentan con bajos recursos, se redujo dos puntos (de 50,2% a 48,2%, es decir, de 64,7 a 62,7 millones).

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 39,1% a 34,2%, o sea cayó 5%, y retrocedió de 50,4 a 44,5 millones. (ANSA).