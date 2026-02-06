Economía: baja producción de café colombiano en enero, por efectos del clima

Así lo aseguró este viernes Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), quien agregó que la cosecha del grano en los últimos 12 meses se contrajo en un 8%, al situarse en 13,2 millones de sacos de 60 kilos cada uno.

"Este comportamiento evidencia la sensibilidad del café frente a los choques climáticos y reafirma nuestra determinación de orientar el Café de Colombia hacia aquellos mercados que reconozcan plenamente su calidad", resaltó el dirigente gremial.

En cuanto a las ventas externas de café, Bahamón señaló que en los últimos 12 meses el país exportó 12,89 millones de sacos de 60 kilos, lo que significó un crecimiento del 15%, aunque precisó que desde octubre a la fecha la comercialización del grano en los mercados internacionales ha caído en un 10%, con un total de 4,2 millones de sacos (ANSA).