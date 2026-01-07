Economía: bajan en un 2,7% las exportaciones colombianas en noviembre

La estatal explicó que la caída obedeció a la reducción del 26,0% de las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, con ventas en el mercado internacional por 1.421,4 millones de dólares, comportamiento atribuido a la reducción de 47,4% en los envíos de hulla, coque y briquetas.

Mientras que los sectores donde las ventas externas crecieron fueron las de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (39,8%) por valor de 1.353,7 millones de dólares, impulsadas por el aumento en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no (84,4%) y bananas (incluso plátanos) frescas o secas (37,1%).

Le siguieron las exportaciones del grupo de manufacturas (11,5%) con ventas por 927,4 millones de dólares, por cuenta de los renglones de maquinaria y equipo de transporte (25,5%) y productos químicos y conexos (11,5%), resaltó el DANE. (ANSA).