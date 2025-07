Economía: BBVA, Santander, CaixaBank, Abanca, Kutxa e ICO participan en megafinanciación de East Anglia 3 de Iberdrola

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - BBVA, Santander, CaixaBank, Abanca, Kutxabank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) participan en la ‘megafinanciación’ verde firmada por Iberdrola por un importe de unos 3600 millones de libras esterlinas (unos 4100 millones de euros) para el parque eólico marino East Anglia 3, en aguas de Reino Unido. En concreto, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ha suscrito esta financiación con un total de 23 bancos y la Agencia Danesa de Crédito a la Exportación (EIFO). Entre las entidades participantes, además de los bancos españoles, figuran HSBC, ING, NatWest, SMBC, MUFG, Bank of China, Crédit Agricole, BNP Paribas, Helaba, Barclays, ANZ, Rabobank, FAB, Standard Chartered Bank, Bank of Ireland y CID. Además, Crédit Agricole CIB y Mitsubishi UFJ MUFG han actuado como asesores financieros de la operación y Allen & Overy como asesores legales del prestatario. La operación, que ha quedado sobresuscrita en un 40%, se convierte en una de las más grandes de su tipo cerradas a la fecha y cubrirá una parte sustancial de la inversión total en el proyecto, estimada en aproximadamente 5200 millones de euros, sin consolidar la deuda en los estados financieros de ninguno de los socios, informaron en fuentes de la compañía. La financiación se realizará a través de un ‘project finance’ verde, que es una estructura de financiación de grandes proyectos en la que el préstamo se concede principalmente en función de los ingresos futuros que generará el proyecto. Es decir, el dinero se devuelve con la caja que generará el proyecto una vez el proyecto esté en marcha, todo ello sustentado en la confianza en los accionistas de su gestión del activo en el largo plazo. La financiación se compone de deuda senior —aproximadamente el 70%— y capital aportado por los accionistas —el 30% restante—, y está respaldada por contratos de venta de energía a largo plazo (CfDs —contratos por diferencia— y PPAs —contrato de compraventa de energía a largo plazo—), lo que da seguridad a los inversores sobre los ingresos futuros. Los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los costes de construcción de los aerogeneradores, subestaciones, cables submarinos y estaciones convertidoras, tanto en tierra como en el mar. También se financiarán los costes de operación y mantenimiento previos a la entrada en operación comercial, prevista para el cuarto trimestre de 2026. CON EL GOBIERNO BRITÁNICO Y PPA CON AMAZON. Asimismo, los ingresos del proyecto estarán respaldados por contratos a largo plazo con contratos CfD adjudicados por el Gobierno británico y un acuerdo de PPA firmado con Amazon en 2024. Esta combinación garantiza una elevada visibilidad de ingresos durante la vida útil del proyecto. East Anglia 3 pasa por ser el gran proyecto de eólica marina de Iberdrola en el Reino Unido y la eléctrica ha alcanzado para él una alianza de coinversión con el grupo de renovables de Abu Dhabi Masdar por valor de 5200 millones de euros, la mayor realizada en la década en 'offshore' y la mayor coinversión para el grupo. Con este acuerdo, cuyo cierre está sujeto a las aprobaciones habituales de terceros, cada compañía tendrá una participación del 50% en el activo. East Anglia Three se está construyendo en el Mar del Norte, a 69 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido). El parque contará con 95 aerogeneradores Siemens Gamesa de 14,7 megavatios (MW) cada uno, lo que le permitirá alcanzar una capacidad instalada de 1400 MW. Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de rotación de activos de Iberdrola, que le permite acelerar el crecimiento mejorando al tiempo su fortaleza financiera. Desde el año 2024, se han cerrado operaciones por un total de 14.000 millones de euros, cumpliéndose el objetivo de alianzas y rotación de activos.