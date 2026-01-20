Economía: Bogotá aplaza adjudicación de segunda línea del metro por falta de oferentes

Así lo anunció este martes el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, quien señaló que hoy se vencía el plazo para la presentación de propuestas para la construcción de la línea que irá del norte al occidente de la ciudad, a lo largo de 15,5 kilómetros subterráneos y 11 estaciones.

Galán explicó que el consorcio chino le avisó a su administración en octubre de 2025 que no iba a participar en la licitación aduciendo temores en la tasa de cambio; mientras que el grupo español informó que una de las empresas socias del proyecto se retiró razón por la cual desistían de su participación.

"Esto no significa que la línea dos del metro no continúe, la línea dos del metro continúa, es más, vamos a abrir licitación pública internacional en febrero, tenemos el apoyo de la banca multilateral", confió el alcalde de la capital, en conferencia de prensa.

Manifestó que cree que la nueva apertura del proyecto y su adjudicación será corta dado que se han acumulado varios años de experiencia desde cuando se planteó el proyecto, razón por la cual confió que en septiembre del próximo año se recibirán las nuevas propuestas y se anunciará al consorcio ganador en el primer semestre de 2027, lo que supone dos años más de atraso para la edificación de esa segunda línea.

El anuncio del aplazamiento de este contrato surge en momentos de cambios en la geopolítica estadounidense en la región, luego de advertir que quiere alejar a China de Centro y Sudamérica, donde en los últimos años ha participado en obras de gran dimensión como la primera línea del metro de Bogotá, que ya está en el 70% de construcción, y el Puerto de Chancay en Perú, entre otras. (ANSA).