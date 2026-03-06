Economía: bogotá buscaría un tercero para abrir diálogo con Ecuador

"Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo", afirmó Morales.

Colombia y Ecuador entraron en una "guerra comercial" hace semanas, luego que el presidente Daniel Noboa decretó un alza en los aranceles a los productos colombianos del 30%, aduciendo poca colaboración en la lucha contra grupos criminales en la frontera común.

Bogotá respondió con una oferta de diálogo y un aumento de aranceles también del 30% a varios de los productos ecuatorianos, además de la suspensión de la venta de energía a ese país; luego, Noboa elevó la apuesta con un nuevo incremento de aranceles al 50% y Colombia incrementó también su tarifa de ingreso.

La ministra destacó el grado de "interdependencia" que se ha establecido en el comercio binacional, razón por la cual insistió en que "este tipo de tensiones deben tramitarse a través del diálogo y de los mecanismos institucionales que rigen el comercio entre nuestros países".

Durante el encuentro, los exportadores y el gobierno discutieron sobre posibilidades de alivio para esos sectores, entre ellas líneas de crédito a través del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) y ser beneficiarios del Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador.

"Desde el Gobierno seguiremos gestionando esta situación a través de los canales diplomáticos y de los escenarios de diálogo que permitan encauzarla hacia un escenario de normalidad comercial, sustentado en reglas previsibles de intercambio y en el marco de integración económica que estructura la relación bilateral", prometió Morales. (ANSA).