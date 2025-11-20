Economía. Bolivia planea volver a los mercados internacionales de crédito para 2027

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Bolivia espera conseguir hasta 5.000 millones de dólares (4.334 millones de euros) en préstamos procedentes de distintos organismos internacionales durante el próximo año con el objetivo de volver a los mercados internacionales de crédito a finales de 2026 o principios de 2027, según adelantó el ministro de Economía del país, José Gabriel Espinoza, en una entrevista con Bloomberg.

Cerca de la mitad de estos préstamos que en la actualidad se están discutiendo entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) están destinados a impulsar proyectos de transporte, energía e infraestructura del sector privado, según expone Espinoza.

A principios de noviembre, el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, confirmó un programa de apoyo valorado en 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) para Bolivia durante el período 2025-2030.

"Estos 4.000 a 5.000 millones de dólares no serán estrictamente deuda pública. Una buena parte se utilizará para apalancar el desarrollo del sector privado", apuntó el titular de Economía.

Entre las medidas para cumplir este objetivo se incluyen líneas de crédito, fondos de garantía para acceder a licitaciones y facilidades de capital de trabajo.

El nuevo Gobierno de Rodrigo Paz espera situar a Bolivia en condiciones de emitir nuevos bonos a principios de 2027 después de completar pagos puntuales de los préstamos y una caída del riesgo país, que ya ha caído por debajo de los 900 puntos, su nivel más bajo desde 2023.

"El impago no es una opción", sentenció Espinoza cuando se le preguntó sobre la gestión de la deuda pública, incluido un pago de 333 millones de dólares (288 millones de euros) que vence en marzo sobre un eurobono con vencimiento en 2028.

Asimismo, la intención del Ejecutivo boliviano es crear un banco de oro con capital público y privado que permita la supervisión gubernamental sobre este metal. Bolivia cuenta con un sistema de compra de oro nacional implantado por el banco central en 2023 para hacer frente a la escasez de dólares, algo que se mantendrá con diferentes mecanismos, según Espinoza.