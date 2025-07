Economía: Boric aboga por la "cautela" y el "consenso transversal" ante el arancel estadounidense del 50% al cobre

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha apostado por la "cautela" y el "consenso transversal" ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un arancel del 50% a las importaciones de cobre. "El Gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia. En diplomacia no se hace política por redes sociales, sino mediante comunicaciones oficiales, y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto a cuál va a ser la política, si es que incluye o no los cátodos de cobre y cuáles son los límites", aseguró ante los medios. Si finalmente implementa esta medida, Boric ha asegurado que el país responderá "con la solidez institucional que caracteriza a Chile". Sobre este punto, ha añadido que también espera que se aplique "el consenso transversal de que Chile es uno solo, y espero que no haya duda en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia de política internacional se tiene que respetar". Chile es el mayor productor mundial de cobre. Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la producción anual de cobre por empresa, correspondiente al ejercicio 2024, alcanzó las 5,5 millones de toneladas, un 4,9% más respecto al año anterior. En declaraciones al medio chileno 'La Tercera', el presidente de la empresa productora de cobre estatal Codelco, Máximo Pacheco, prevé que los aranceles encarezcan un producto que "va a seguir necesitando", si bien todavía es pronto para saber si repercutirá en Chile y qué efectos tendrá. En paralelo, el presidente de Chile avanzó que durante la cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro durante el pasado fin de semana, mantuvo conversaciones con su homólogo en India, Narendra Modi, para la puesta en marcha de un tratado de libre comercio entre ambos países.

LA NACION servicio-de-noticias