Economía: Brasil cierra 2025 con tasa de desempleo en mínimo histórico

Así lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), destacando que, en comparación con 2019, el año anterior a la pandemia del nuevo coronavirus, el desempleo se redujo un 6,2%.

La tasa de desempleo al 31 de diciembre de 2025 representa un contingente de 6,2 millones de personas sin trabajo en el país, nuevamente la cifra más baja de la serie histórica, con una disminución del 14,5% en el año (un millón menos de desempleados).

La población ocupada también alcanzó un máximo histórico, cerrando 2025 en 103 millones, un 1,7% más que en 2024.

Los salarios también aumentaron. El ingreso real medio de los ocupados fue de €573 (3.560 reales), un 5,7% más, o €30,8 (192 reales) en comparación con 2024.

El valor de la masa salarial, por su parte, alcanzó los €58.200 millones (361.700 millones de reales) en 2025, la cifra más alta de la serie histórica, un 7,5% más en comparación con 2024, o €4.100 millones más (25.400 millones de reales). (ANSA).