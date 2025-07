Economía: Brasil denuncia ante la OMC las tasas arbitrarias e impuestas "de forma caótica" por la Administración Trump

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Brasil ha denunciado este miércoles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) las tasas "arbitrarias" e impuestas "de forma caótica" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a menos de diez días de que se cumpla el plazo de las amenazas arancelarias del 50% a productos brasileños. En un discurso ante la OMC, el secretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Philip Gough, ha alertado de que las medidas de Washington pueden "lanzar la economía mundial a una espiral de precios altos y estancamiento". Asimismo, ha denunciado que la nueva política económica de Trump es un ejemplo "extremadamente peligroso" de cómo las tasas se utilizan "como una herramienta con la que intentar intervenir en los asuntos internos de otros países". Gough ha subrayado que Brasil seguirá apostando por el diálogo para resolver esta y otras controversias, pero en caso de que no sea posible por la otra parte, recurrirán a todos los medios legales disponibles para defender la economía del pueblo brasileño, incluida la mediación de la OMC, según informa el portal G1. El discurso de Gough ante la OMC es una de las medidas de Luiz Inácio Lula da Silva para intentar sortear las amenazas arancelarias de Trump, mientras crecen las sospechas de que estaría intercediendo por el expresidente Jair Bolsonaro con esta presión económica a cambio de no ser condenado por golpe de Estado. Asimismo, el presidente Lula ha adelantado que no descarta tampoco aplicar medidas recíprocas hacia Estados Unidos si Trump continúa por esta línea.