Economía: Brasil, primer productor mundial de carne bovina en 2025

Así lo indican los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), recopilados por Poder 360 y difundidos hoy, que muestran que la producción brasileña alcanzó los 12,35 millones de toneladas (medidas de peso en canal), en comparación con los 11,81 millones de toneladas de Estados Unidos.

China le sigue de cerca con 7,79 millones de toneladas, la Unión Europea con 6,47 millones e India con 4,63 millones, en un contexto de producción mundial de 61,94 millones de toneladas.

Esta superación de Brasil refleja la expansión de la producción ganadera nacional y la fuerte demanda internacional, especialmente de los mercados asiáticos.

En términos de comercio exterior, Brasil se mantiene claramente a la cabeza. En 2025, exportó 4,25 millones de toneladas de carne de vacuno, un nivel récord que lo sitúa muy por delante de Australia (2,18 millones), India (1,61 millones) y Estados Unidos (1,17 millones).

Este resultado confirma el papel central del país en el mercado mundial de proteínas animales, pese a la perspectiva de una desaceleración de la producción en el mediano plazo. (ANSA).