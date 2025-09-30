Economía británica cumple las previsiones con un crecimiento del 0,3% en 2T
Por Lynx Insight Service
* La economía británica cumplió con las previsiones con un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre en la comparativa con el trimestre anterior, según datos oficiales publicados el martes.
* La estimación inicial para el periodo mostraba un incremento del 0,3%, la misma cifra que preveían los analistas consultados en un sondeo de Reuters para la cifra final del trimestre.
* En comparación con el mismo mes de hace un año, el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido aumentó un 1,4% en el periodo abril-junio, por encima de lo esperado.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 1,2% interanual, en consonancia con la estimación inicial para el periodo.
