Economía: Bulgaria le dice adiós al lev, el euro la única moneda con valor legal

A partir del primero de febrero, los billetes y monedas en euros serán la única moneda de curso legal en el país.

Tras la introducción del euro, durante un mes se permitió a los ciudadanos búlgaros pagar tanto en lev como en euros.

A partir de febrero, el cambio será total: en tiendas, bares y oficinas públicas solo se aceptará el euro, mientras que el lev dejará de ser un medio de pago, aunque permanecerá convertible según un calendario ya definido.

Cambiar lev por euros será gratuito en bancos comerciales y algunas oficinas de correos hasta el 30 de junio de 2026.

A partir de esa fecha, los intermediarios podrán aplicar comisiones por el cambio. Desde el primero de enero de 2027, bancos y oficinas de correos ya no estarán obligados a cambiar lev, que aún podrá ser convertido en el banco nacional.

Así, Bulgaria cierra una larga fase de preparación, marcada por el anclaje del lev al euro desde el inicio de la moneda única (anteriormente, el lev estaba anclado al marco alemán).

