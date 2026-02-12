Economía: cae la tasa hipotecaria promedio en EE. UU. y sigue cerca de mínimos

El rendimiento promedio de una hipoteca fija a 30 años se ubicó alrededor del 6,09%, ligeramente inferior al 6,11% de la semana anterior, marcando una tendencia de declive desde cifras más altas observadas en 2025 y acercándose a su nivel más bajo de los últimos tres años.

La caída en las tasas de interés se produce en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años —un factor clave para los préstamos hipotecarios— han disminuido recientemente, influenciados por las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal y el actual panorama económico estadounidense.

A pesar del descenso, los costos de los préstamos siguen siendo altos en comparación con los niveles que se registraban antes de las subidas de tasas de años recientes, y el lento ritmo de ventas de viviendas sugiere que el ajuste en las tasas aún no ha logrado reactivar de manera significativa el mercado inmobiliario.

Expertos señalan que para muchos compradores primerizos y propietarios que buscan refinanciar, incluso niveles ligeramente más bajos pueden representar alivio en los costos mensuales, aunque la asequibilidad general continúa siendo un desafío debido a los elevados precios de las casas y los elevados costos de vida.

La tasa promedio para préstamos hipotecarios a 15 años también mostró una ligera disminución, reflejando en parte un mercado que ajusta sus expectativas sobre futuros movimientos de tasas por parte de la Fed (ANSA).