Economía: cae producción de petróleo y gas en Colombia

Las cifras fueron reveladas por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), que además publicó los datos de la producción de gas en ese mismo periodo.

De acuerdo con Acipet, la producción interna de gas también se contrajo en un 11,66%, al pasar de 1.265 millones de pies cúbicos por día calendario (Mpcpdc) en 2025, cuando en 2024 fue de 1.432 Mpcpdc.

La Asociación no dio explicaciones sobre la caída de la producción tanto de crudo como de gas, solo señaló en su informe que el departamento del Meta (sur) es el mayor productor nacional de petróleo con 427.144 Bpdc y una participación de 57,36%, seguido de Casanare (sureste) con 112.852 Bpdc y una participación del 15,15%.

En cuanto al gas, los departamentos de Casanare con 813 Mpcpdc y una participación del 65,22%, La Guajira (norte, con 85 Mpcpdc y 6,85%) y Córdoba (norte, con 84 Mpcpdc y 6,76%) fueron los mayores productores nacionales durante el periodo analizado.

(ANSA).