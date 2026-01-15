Economía: caen las solicitudes de desempleo en EEUU y se mantienen bajos los despidos

Las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo correspondientes a la semana que finalizó el 10 de enero cayeron en 9.000, hasta 198.000, frente a las 207.000 registradas la semana anterior, informó este jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La cifra se ubicó muy por debajo de las 215.000 solicitudes que esperaban los analistas consultados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes de beneficios por desempleo son consideradas un indicador clave de los despidos y funcionan como una referencia casi en tiempo real sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

El promedio móvil de cuatro semanas, que atenúa la volatilidad semanal de los datos, también mostró una mejora, al descender en 6.500 solicitudes hasta 205.000.

Por su parte, el número total de personas que recibieron beneficios por desempleo en la semana previa, finalizada el 3 de enero, disminuyó en 19.000, hasta 1,88 millones, según precisó el gobierno.

Los datos refuerzan la percepción de que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando resiliencia, en un contexto de señales mixtas sobre la evolución de la economía y las perspectivas de crecimiento en los próximos meses. (ANSA).