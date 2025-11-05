Economía. CAF confirma un programa de apoyo de 2.697 millones de euros para Bolivia entre 2025 y 2030 tras elecciones

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha confirmado un programa de apoyo valorado en US$3.100 millones (2.697 millones de euros) para Bolivia destinado al período 2025-2030, apenas tres semanas después de que Rodrigo Paz ganase las elecciones presidenciales en el país. El presidente del organismo internacional, Sergio Díaz-Granados, presentó el Marco de Financiamiento para la Recuperación Económica a Paz en una reunión mantenida este martes, un plan dirigido a impulsar "la estabilidad macroeconómica, la integración regional, la inclusión social y la acción climática", según ha especificado el CAF en su cuenta de 'X'. Un 15% de los fondos serán desembolsados en los próximos 30 días, según ha confirmado la Oficina del Presidente boliviano, para permitir mejorar la liquidez del Estado y dar inicio a los primeros programas de inversión. "El plan proyecta impulsar la generación de empleos y beneficiar de manera directa a tres millones de bolivianos", apunta el comunicado. En esta reunión también ha participado el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con el fin de dialogar sobre la importancia del fortalecimiento al sector privado y promover el desarrollo de la región, además de conversar sobre el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará en la Ciudad de Panamá entre los días 28 y 29 de enero.