Economía: caída récord del riesgo país argentino, desciende a 534 puntos

Así, el costo del financiamiento para la Argentina cae y hace más barata la toma de préstamos en el mercado internacional para empresas y gobernaciones provinciales o municipios.

Este viernes los títulos públicos del Tesoro argentino operaban con subas de casi 1% y acumulaban tres jornadas con mejoras en sus cotizaciones, según lo reflejó la prensa en Buenos Aires.

Un fundamento que habilita el descenso del riesgo país es el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que superaron los US$45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021, a la vez que los bonos soberanos en dólares registran demanda firme y mejora de las cotizaciones tras el pago de amortización de capital y vencimientos efectuado el 9 de enero.

Los analistas evaluaron que ayudó también el clima más favorable en los mercados tras la desescalada de tensión sobre el tema Groenlandia. "Los bonos en dólares cerraron, en medio de un clima externo más distendido ante el giro en la postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia", mencionó Research for Traders (RfT).

Según el diario Clarín, un riesgo país en 546 puntos implicaría que el Estado argentino, para conseguir dólares en Wall Street, debería pagar casi 5,5 puntos porcentuales más de tasa de interés anual en comparación con los bonos de los Estados Unidos. Esto sería algo menos de 10% anual en dólares como costo financiero para el Ministerio de Economía.

El presidente Javier Milei hizo referencia a la cuestión del regreso argentino al mercado de deuda internacional en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg desde Davos. "El Gobierno no espera volver a los mercados internacionales, salvo para 'rollear' (renovar, NDR) capital. Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento", explicó el mandatario. (ANSA).